Иран запросил экстренное заседание ООН после атак США

Власти государства предупредили о далекоидущих последствиях для международной безопасности из-за действий США

Фото: Мария Зверева

После ударов США власти Ирана потребовали собрать срочное заседание Совбеза ООН для обсуждения этого грубого нарушения международного права, заявил иранский постпред при ООН Амир Саид Иравани. Об этом сообщают «Ведомости».

Он также сообщил, что действия США могут иметь далекоидущие последствия для международной безопасности.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в свою очередь предупредил о том, что Иран имеет право использовать все средства для защиты своего суверенитета, интересов и народа.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил об ударах по ядерным объектам в Иране.



Дарья Сайфиева