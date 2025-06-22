Движение трамваев по Кировской дамбе восстановили на день раньше

Ранее его планировалось открыть 23 июня

Фото: Инна Серова

После проведения ремонтных работ движение трамваев по Кировской дамбе восстановили на день раньше. Об этом сообщает МУП «Метроэлектротранс».

Полностью восстановлено движение трамваев по маршрутам №1, 5, 5а, 3 и 7.

Ранее сообщалось, что ограничения движения, которые были введены в связи с проведением ремонтных работ на участке пересечения ул. Саид-Галеева и Кремлевской набережной, снимут 23 июня.

Дарья Сайфиева