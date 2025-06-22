Движение трамваев по Кировской дамбе восстановили на день раньше
Ранее его планировалось открыть 23 июня
После проведения ремонтных работ движение трамваев по Кировской дамбе восстановили на день раньше. Об этом сообщает МУП «Метроэлектротранс».
Полностью восстановлено движение трамваев по маршрутам №1, 5, 5а, 3 и 7.
Ранее сообщалось, что ограничения движения, которые были введены в связи с проведением ремонтных работ на участке пересечения ул. Саид-Галеева и Кремлевской набережной, снимут 23 июня.
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