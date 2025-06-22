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МИД России осуждает удары США по Ирану

14:48, 22.06.2025

МИД России назвал это событие началом опасной эскалации

МИД России осуждает удары США по Ирану
Фото: Татьяна Демина

Россия осуждает американские атаки по ядерным объектам в Иране. Об этом говорится в заявлении МИД РФ.

Особую тревогу вызывает тот факт, что удары по Ирану нанесла страна, являющаяся постоянным членом Совета Безопасности ООН, отметили в ведомстве.

МИД России назвал действия США безответственным шагом, который стал началом витка опасной эскалации.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о том, что ядерная инфраструктура Ирана была уничтожена в ходе американских атак. Позже стало известно, что администрация американского лидера готовится к возможному ответному удару Ирана, который может последовать в течение 48 часов.

Власти Ирана назвали действия США неприемлемыми и потребовали созвать экстренное заседание Совбеза ООН.

Дарья Сайфиева

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