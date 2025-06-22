В США готовятся к возможному ответному удару Ирана

Возможного удара по американской инфраструктуре ожидают в течение 48 часов

Фото: Максим Платонов

Администрация президента США Дональда Трампа ожидает возможного ответного удара Ирана по американским объектам в ближайшие 48 часов. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на американское телевидение.

По словам американских чиновников, неизвестно, на какие объекты могут быть нацелены иранские атаки.

Ранее США совершили ракетную атаку на иранские ядерные объекты в рамках израильской кампании против исламской республики. Иран назвал этот поступок нарушением международных правил и потребовал созвать экстренный совет Совбеза ООН.

Военные действия между Израилем и Ираном начались в ночь на 13 июня, когда Израиль запустил операцию против Ирана. Менее чем через сутки исламская республика нанесла ответный удар.



Дарья Сайфиева