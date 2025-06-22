Медведев: ряд стран готовы поставить Ирану свой ядерный боекомплект
При ударах США критически важная ядерная инфраструктура Ирана не пострадала, считает политик
Некоторые страны смогут поставить свой ядерный боевой комплект напрямую Ирану, считает заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
О каких именно странах идет речь, политик не уточнил.
Дмитрий Медведев также высказал мнение, что при атаках США критически важная ядерная инфраструктура не пострадала и власти Ирана смогут в будущем приступить к производству своего ядерного оружия.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о том, что ядерная инфраструктура Ирана была уничтожена в ходе американских атак.
Власти Ирана назвали действия США неприемлемыми и потребовали созвать экстренное заседание Совбеза ООН.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.