Медведев: ряд стран готовы поставить Ирану свой ядерный боекомплект

При ударах США критически важная ядерная инфраструктура Ирана не пострадала, считает политик

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Некоторые страны смогут поставить свой ядерный боевой комплект напрямую Ирану, считает заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

О каких именно странах идет речь, политик не уточнил.

Дмитрий Медведев также высказал мнение, что при атаках США критически важная ядерная инфраструктура не пострадала и власти Ирана смогут в будущем приступить к производству своего ядерного оружия.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о том, что ядерная инфраструктура Ирана была уничтожена в ходе американских атак.

Власти Ирана назвали действия США неприемлемыми и потребовали созвать экстренное заседание Совбеза ООН.

Дарья Сайфиева