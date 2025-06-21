Никита Шлейхер стал чемпионом России в прыжках в воду с трехметрового трамплина

Фото: Ринат Назметдинов

Никита Шлейхер, спортсмен, представляющий Татарстан, завоевал золото на чемпионате России по прыжкам в воду с трехметрового трамплина. Соревнования проходят в Екатеринбурге, и Шлейхер набрал 447,70 балла, что обеспечило ему первое место, сообщает РИА «Спорт».

На втором месте оказался Илья Молчанов с результатом 447,15 балла, а третьим стал Геннадий Фокин, набравший 443,20 балла.

В женских соревнованиях с 10-метровой вышки победила Юлия Тимошинина с результатом 326,10 балла. Серебро досталось Елизавете Кансо (314,85), а бронзу завоевала Василиса Шуренкова (300,80). Чемпионат России завершится 22 июня.

Накануне Шлейхер в дуэте с Русланом Терновым завоевали золотые медали чемпионата России в синхронных прыжках с вышки.



Анастасия Фартыгина