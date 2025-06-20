Татарстанец Шлейхер и Терновой стали чемпионами России по прыжкам в воду

Фото: Динар Фатыхов

Татарстанский прыгун в воду Никита Шлейхер в дуэте с Русланом Терновым завоевали золотые медали чемпионата России в синхронных прыжках с вышки. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства спорта Татарстана.

Спортсмены впервые в своей совместной карьере стали чемпионами страны, продемонстрировав блестящее выступление и набрав 442,74 балла. Соревнования проходили в Екатеринбурге.

Ранее Шлейхер в дуэте с Григорием Ивановым завоевали серебряные медали на чемпионате России по прыжкам в воду.

Рената Валеева