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Татарстанец Шлейхер и Терновой стали чемпионами России по прыжкам в воду

18:57, 20.06.2025
Татарстанец Шлейхер и Терновой стали чемпионами России по прыжкам в воду
Фото: Динар Фатыхов

Татарстанский прыгун в воду Никита Шлейхер в дуэте с Русланом Терновым завоевали золотые медали чемпионата России в синхронных прыжках с вышки. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства спорта Татарстана.

Спортсмены впервые в своей совместной карьере стали чемпионами страны, продемонстрировав блестящее выступление и набрав 442,74 балла. Соревнования проходили в Екатеринбурге.

Ранее Шлейхер в дуэте с Григорием Ивановым завоевали серебряные медали на чемпионате России по прыжкам в воду.

Рената Валеева

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