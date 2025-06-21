Правительство Пакистана выдвинуло Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира

Пакистан выдвинул президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. Это решение принято «в знак признания его решительного дипломатического вмешательства» в конфликт между Индией и Пакистаном, сообщили на официальной странице правительства в X.

В официальном сообщении говорится, что Трамп проявил «стратегическое предвидение и выдающуюся государственную мудрость», что помогло деэскалировать напряженность в регионе. Пакистан также отметил «ключевое лидерство» Трампа в урегулировании конфликта в Кашмире.

Однако сам Трамп скептически отнесся к этому выдвижению. Он заявил, что вряд ли когда-либо получит Нобелевскую премию, так как «ее дают только либералам». В своем посте в соцсети Truth Social он добавил, что не получит премию ни за завершение войны между Индией и Пакистаном, ни за урегулирование других конфликтов, но подчеркнул, что «люди знают — это все, что для меня важно».



Напомним, что напряженность между странами возросла после нападения террористов на туристов в Джамму и Кашмире 22 апреля. В результате инцидента погибли 26 индийцев и один гражданин Непала. 7 мая Индия нанесла ответный удар по территории Пакистана. В ночь на 10 мая пакистанское правительство сообщило о начале крупномасштабной военной операции против Индии.



Анастасия Фартыгина