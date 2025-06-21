В Татарстане снят режим «Беспилотная опасность»

В Татарстане снят режим угрозы атаки беспилотников, который был введен МЧС России, сообщили в приложении ведомства.

Режим действовал для аэропорта Казани с 02.05, а для Нижнекамска — с 05.13. В период ограничений два самолета, направлявшиеся в Казань, были перенаправлены на запасной аэродром.

Теперь воздушное сообщение в регионе восстановлено, и пассажиры могут продолжать свои поездки без задержек.