В Татарстане снят режим «Беспилотная опасность»
В Татарстане снят режим угрозы атаки беспилотников, который был введен МЧС России, сообщили в приложении ведомства.
Режим действовал для аэропорта Казани с 02.05, а для Нижнекамска — с 05.13. В период ограничений два самолета, направлявшиеся в Казань, были перенаправлены на запасной аэродром.
Теперь воздушное сообщение в регионе восстановлено, и пассажиры могут продолжать свои поездки без задержек.
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