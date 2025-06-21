Новости общества

08:24 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Татарстане отменили режим угрозы атаки беспилотных воздушных средств

07:18, 21.06.2025

В Татарстане отменили режим угрозы атаки беспилотных воздушных средств для аэропортов Казани и Нижнекамска

Для аэропорта Казани режим действовал с 02.05, для аэропорта Нижнекамска с 05.13.

В аэропорту Казани также сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

В период действия ограничений два самолета, направлявшихся в столицу Татарстана, были перенаправлены на запасной аэродром. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских авиалайнеров.

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

Общество Татарстан

Новости партнеров

Читайте также