В Татарстане отменили режим угрозы атаки беспилотных воздушных средств
В Татарстане отменили режим угрозы атаки беспилотных воздушных средств для аэропортов Казани и Нижнекамска
Для аэропорта Казани режим действовал с 02.05, для аэропорта Нижнекамска с 05.13.
В аэропорту Казани также сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
В период действия ограничений два самолета, направлявшихся в столицу Татарстана, были перенаправлены на запасной аэродром. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских авиалайнеров.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.