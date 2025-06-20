Иран ослабил интернет-ограничения на фоне эскалации конфликта с Израилем

Фото: Артем Дергунов

Власти Ирана частично сняли ограничения на использование интернета, предоставив иранцам, находящимся за рубежом, возможность связываться с родственниками внутри страны через отечественные мессенджеры. Об этом пишет РИА «Новости».



В частности, граждане Ирана могут использовать мессенджеры Bale, Rubika, Eta, Sorush и другие для обмена сообщениями.

Реальное время / realnoevremya.ru

Данное решение было принято на фоне эскалации конфликта между Ираном и Израилем. Напомним, 13 июня Израиль начал операцию против Ирана, обвиняя страну в реализации тайной военно-ядерной программы, нанося удары по атомным объектам, военным базам и ключевым фигурам. Иран отрицает обвинения и отвечает ракетными залпами и атаками беспилотников, утверждая, что наносит удары по военным объектам Израиля.

Представитель иранского правительства Фатеме Мохаджерани подчеркнула, что Иран в случае необходимости полностью отключит доступ к глобальному интернету и перейдет на местный иранский интернет.

По данным Минздрава Ирана, погибли более 220 человек и не менее 2,8 тысячи пострадали. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 1,2 тысячи получили ранения.



Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил 18 июня, что инспекторы агентства не видели конкретных доказательств, подтверждающих создание ядерного оружия Ираном. Разведсообщество США, по информации CNN, также не считает, что Иран стремится к созданию ядерного оружия.

Рената Валеева