Гросси: Иран не создавал ядерную бомбу на момент начала атак Израиля

Фото: Динар Фатыхов

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что на момент начала атак Израиля Иран не занимался разработкой ядерного оружия. В интервью газете La Nacion он подчеркнул: «Ответ на данный момент — «нет». Но у него было много элементов, ведущих к ней».

Гросси также предостерег от спекуляций о сроках, необходимых Ирану для создания ядерной бомбы. Он уточнил: «Нужно с большой осторожностью подходить к хронологическим вопросам. Мы все помним трагические заявления о том, что Ираку нужно 45 минут для использования оружия…»

Военные действия между Израилем и Ираном начались в ночь на 13 июня, когда Израиль запустил операцию против Ирана. В ответ исламская республика атаковала менее чем через сутки. С тех пор обе стороны продолжают обмениваться ударами, сообщая о жертвах и повреждениях объектов.