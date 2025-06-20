Татарстанский прыгун Шлейхер в дуэте с Ивановым завоевал серебро чемпионата России
Татарстанский спортсмен Никита Шлейхер в дуэте с Григорием Ивановым завоевали серебряные медали на чемпионате России по прыжкам в воду. Соревнования прошли в Екатеринбурге.
Пара продемонстрировала высокий уровень мастерства в синхронных прыжках с 3-метрового трамплина, набрав 394,53 балла. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства спорта Татарстана.
Из-за травмы соревнования пропустил призер Олимпийских игр в прыжках в воду Евгений Кузнецов.
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