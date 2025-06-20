Татарстанский прыгун Шлейхер в дуэте с Ивановым завоевал серебро чемпионата России

Фото: Динар Фатыхов

Татарстанский спортсмен Никита Шлейхер в дуэте с Григорием Ивановым завоевали серебряные медали на чемпионате России по прыжкам в воду. Соревнования прошли в Екатеринбурге.

Пара продемонстрировала высокий уровень мастерства в синхронных прыжках с 3-метрового трамплина, набрав 394,53 балла. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства спорта Татарстана.

Из-за травмы соревнования пропустил призер Олимпийских игр в прыжках в воду Евгений Кузнецов.

Рената Валеева