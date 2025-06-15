Евгений Кузнецов пропустит чемпионат России и мира по прыжкам в воду из-за травмы

Фото: Динар Фатыхов

Призер Олимпийских игр в прыжках в воду Евгений Кузнецов сообщил «Матч ТВ», что не примет участия в чемпионате России и чемпионате мира 2025 года из-за травмы колена.

Чемпионат России пройдет в Екатеринбурге с 17 по 22 июня. Кузнецов сообщил, что во вторник ему предстоит операция на колене.

— Чемпионат России пропускаю, все из‑за колена. Во вторник у меня будет операция, — заявил спортсмен.

Журналисты также поинтересовались, пропустит ли Кузнецов чемпионат мира, на что он ответил утвердительно: «Да. Получается, что так».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Чемпионат мира по водным видам спорта пройдет с 11 июля по 3 августа в Сингапуре. Российские спортсмены допускаются до соревнований под эгидой Международной федерации плавания в нейтральном статусе, им запрещено ассоциировать себя со страной и национальной федерацией.



Ранее стало известно, что российский прыгун в воду, представляющий Татарстан, Шлейхер получил допуск ко всем международным стартам World Aquatics. Ранее у Шлейхера уже был частичный допуск к стартам международного уровня. Теперь же он может выступать на всех турнирах, включая чемпионат мира.

Рената Валеева