Евгений Кузнецов пропустит чемпионат России и мира по прыжкам в воду из-за травмы
Призер Олимпийских игр в прыжках в воду Евгений Кузнецов сообщил «Матч ТВ», что не примет участия в чемпионате России и чемпионате мира 2025 года из-за травмы колена.
Чемпионат России пройдет в Екатеринбурге с 17 по 22 июня. Кузнецов сообщил, что во вторник ему предстоит операция на колене.
— Чемпионат России пропускаю, все из‑за колена. Во вторник у меня будет операция, — заявил спортсмен.
Журналисты также поинтересовались, пропустит ли Кузнецов чемпионат мира, на что он ответил утвердительно: «Да. Получается, что так».
Чемпионат мира по водным видам спорта пройдет с 11 июля по 3 августа в Сингапуре. Российские спортсмены допускаются до соревнований под эгидой Международной федерации плавания в нейтральном статусе, им запрещено ассоциировать себя со страной и национальной федерацией.
Ранее стало известно, что российский прыгун в воду, представляющий Татарстан, Шлейхер получил допуск ко всем международным стартам World Aquatics. Ранее у Шлейхера уже был частичный допуск к стартам международного уровня. Теперь же он может выступать на всех турнирах, включая чемпионат мира.
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