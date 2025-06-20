Налоговая задолженность в Татарстане выросла на 15% и достигла 13,4 млрд рублей

Фото: Михаил Захаров

Общая сумма задолженности по налогам в консолидированный бюджет Татарстана на 1 июня 2025 года составила 13,4 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года задолженность увеличилась на 1,8 млрд рублей, что составляет 15%. Об этом сообщили в Минфине.

Наибольший рост зафиксирован по земельному налогу организаций — на 704,5 млн рублей, что в два раза превышает показатель прошлого года. Также отмечен значительный рост по налогу на прибыль (на 566,7 млн рублей, или 13%), по УСН (на 387,7 млн рублей, или 44%) и по НДФЛ (на 245,5 млн рублей, или 8%).

Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Согласно данным Минфина, наибольшая доля в общей сумме задолженности приходится на налог на прибыль (37%), НДФЛ (24%), земельный налог организаций (10%), УСН (9,5%) и на имущественные налоги физических лиц (9%).

На совещании особое внимание уделили ситуации в муниципальных районах, где наблюдается увеличение налоговой задолженности. Замминистра финансов отметила негативную динамику в 28 районах и двух городах республики, включая Лаишевский, Тюлячинский, Кайбицкий, Кукморский и другие.

— На следующей неделе запланированы совещания с муниципалитетами по работе с должниками по земельному налогу, — заявили в Минфине.

В Татарстане создали республиканскую межведомственную комиссию по борьбе с задолженностями по зарплате.

Рената Валеева