Wildberries выпустит физические карты для покупателей маркетплейса
«Вайлдберриз Банк», дочерняя структура популярного маркетплейса Wildberries, в перспективе планирует начать выпуск физических банковских карт для пользователей платформы. Об этом сообщила основатель Wildberries и глава объединенной компании Wildberries&Russ (ООО «РВБ») Татьяна Ким. Об этом пишет «Интерфакс».
— Совсем недавно мы запустили собственные банковские карты. Это полнофункциональные банковские карты, которыми можно платить как онлайн, так и офлайн. Их выпускает «Вайлдберриз Банк». Пока карты могут получить только сотрудники и исполнители, но скоро их смогут заказать и наши любимые покупатели, — рассказала Татьяна Ким.
Доступ к заказу карты будет открыт для пользователей с уровнем «WB Кошелька» максимальный. Это подразумевает наличие счета в дочернем банке Wildberries.
Ранее Ким объявила о планах компании по продаже квартир. Это заявление вызвало резкую критику со стороны Владислава Бакальчука, экс-супруга Ким и бывшего сотрудника компании.
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