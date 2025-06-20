Wildberries выпустит физические карты для покупателей маркетплейса

Фото: Максим Платонов

«Вайлдберриз Банк», дочерняя структура популярного маркетплейса Wildberries, в перспективе планирует начать выпуск физических банковских карт для пользователей платформы. Об этом сообщила основатель Wildberries и глава объединенной компании Wildberries&Russ (ООО «РВБ») Татьяна Ким. Об этом пишет «Интерфакс».

— Совсем недавно мы запустили собственные банковские карты. Это полнофункциональные банковские карты, которыми можно платить как онлайн, так и офлайн. Их выпускает «Вайлдберриз Банк». Пока карты могут получить только сотрудники и исполнители, но скоро их смогут заказать и наши любимые покупатели, — рассказала Татьяна Ким.

Доступ к заказу карты будет открыт для пользователей с уровнем «WB Кошелька» максимальный. Это подразумевает наличие счета в дочернем банке Wildberries.

Ранее Ким объявила о планах компании по продаже квартир. Это заявление вызвало резкую критику со стороны Владислава Бакальчука, экс-супруга Ким и бывшего сотрудника компании.



Рената Валеева