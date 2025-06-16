Экс-супруг основательницы Wildberries осудил идею продажи квартир через маркетплейс

Фото: Максим Платонов

Глава Wildberries Татьяна Ким объявила о планах компании по расширению ассортимента и включению в него продажи квартир. Это заявление вызвало резкую критику со стороны Владислава Бакальчука, экс-супруга Ким и бывшего сотрудника компании.

Ранее Ким подтвердила, что Wildberries ведет переговоры с двумя крупными застройщиками и готовится к запуску продаж недвижимости на своей площадке. По ее словам, это очередной шаг в диверсификации бизнеса маркетплейса.

Однако Бакальчук крайне негативно оценил эту инициативу. В своем телеграм-канале он назвал идею продажи квартир на Wildberries «антиутопией».

— Представить, что ты просто оформляешь квартиру в пару кликов, как палатку на даче? Нет, это уровень другой компетенции, — написал он, подчеркнув, что покупка недвижимости требует тщательного осмотра, юридического сопровождения и личных переговоров, чего не может обеспечить маркетплейс.

Бакальчук указал на разницу между продажей готовых инженерных конструкций, таких как каркасные дома или бани, которые уже присутствуют на Wildberries, и продажей квартир, требующих сложной процедуры оформления и комплексной ответственности. Он выразил сомнение в способности Wildberries обеспечить надлежащий уровень сервиса в этом сегменте рынка.

Рената Валеева