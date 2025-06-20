Сербия готова провести матчи российских команд в случае снятия санкций

Фото: Динар Фатыхов

В Сербии выразили готовность принять матчи российских команд в случае их возвращения на международную арену. Соответствующее заявление сделал сербский министр спорта Зоран Гайич на полях ПМЭФ.

— Конечно, готовы. У нас играют в баскетбол «Хапоэль», «Маккаби». Мы готовы дать площадку и российским командам. Уверен, будет много болельщиков, — сказал Зоран Гайич «Матч ТВ».

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных турниров с весны 2022 года по политическим мотивам. Ожидается, что в случае возвращения России на мировую спортивную арену матчи будут проводиться на нейтральных площадках.

Ранее министр спорта России Михаил Дегтярев заявил, что ОКР намерен подать в суд на МОК, если не будут отменены санкции.

Зульфат Шафигуллин