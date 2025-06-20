Татарстан 22 июня присоединится к акции «Минута молчания» в честь жертв ВОВ

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане 22 июня в 12.15 пройдет Всероссийская акция «Минута молчания», посвященная памяти 27 млн жертв Великой Отечественной войны. В этот день республика присоединится к общему трауру, который охватит всю страну. Об этом сообщили в пресс-службе инспекции Госстройнадзора.

Выбор времени не случаен: в эту минуту 22 июня 1941 года прозвучало обращение к советским гражданам о начале войны с нацистской Германией.

На одну минуту остановится телевидение и радио, а также прекратится работа общественного транспорта, автомобилей и производств. Это будет момент скорби и уважения к памяти погибших.

Анастасия Фартыгина