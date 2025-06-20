В Татарстане заработает специальный центр для реабилитации ветеранов СВО

Аналогичные центры уже работают в 12 городах и регионах России

Фото: Динар Фатыхов

Соцфонд России подписал соглашение с правительством Татарстана о создании специализированного реабилитационного учреждения в Бугульме. Центр получит название «Забота». Документ подписали председатель Социального фонда России Сергей Чирков и раис Татарстана Рустам Минниханов. Новый центр станет первым учреждением такого профиля, открытым после двадцатилетнего перерыва.

Центр расположится на территории бывшего профилактория «Лилия», ранее принадлежавшего компании ПАО «Татнефть». После переоснащения новым медицинским оборудованием объект предоставит широкий спектр услуг участникам специальной военной операции, сотрудникам с профзаболеваниями и пострадавшим вследствие производственных травм.

Кроме того, договор предполагает расширение взаимодействия сторон по таким направлениям, как создание центров общения, совершенствование государственной системы социального страхования и улучшение социальных государственных услуг.

— Это не просто медицинское учреждение, а место, где каждый пациент получит всестороннюю поддержку — от высокотехнологичной реабилитации и психологической помощи до индивидуальных вопросов, выходящих за рамки нашей компетенции. Особые слова благодарности хочу выразить лично Рустаму Минниханову и всему руководству республики за оказанное доверие Фонду. Мы планируем, что центр заработает уже в начале следующего года, — сказал Сергей Чирков.

— Уверен, данный центр совместными усилиями будет успешно реализован в кратчайший срок, позволит повысить эффективность помощи нашим гражданам. Со своей стороны мы готовы оказать всю необходимую помощь и поддержку, — отметил Рустам Минниханов.

Аналогичные центры уже работают в ряде российских регионов, включая Астрахань, Москву, Владимир, Саратов, Киров, Волгоград, Тюмень, Кемерово, Томск, Омск, Краснодарский край и Республику Хакасия. Все здравницы оборудованы современным диагностическим оборудованием и аппаратурой восстановительного лечения.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Татарстане Рустам Минниханов и Петр Фрадков, председатель ПАО «Промсвязьбанк» и Всероссийской федерации легкой атлетики, подписали соглашение о сотрудничестве. Результатом должно стать появление легкоатлетического манежа для проведения чемпионатов мира, который будет соответствовать международным стандартам.



Дмитрий Зайцев