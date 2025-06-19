На ПМЭФ дали старт строительству «Северного обхода Омска» — части трассы М-12 «Восток»

Фото: Динар Фатыхов

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) достигнута договоренность о начале строительства автодороги «Северный обход Омска», которая станет частью федеральной трассы М-12 «Восток» («Москва — Тюмень»).

Проект предполагает строительство двух мостов через реки Иртыш и Омь, пяти транспортных развязок и 19 путепроводов. Реализация проекта будет осуществляться при поддержке «Газпромбанка» (ГПБ) на основе государственно-частного партнерства в форме концессии.

Помимо строительства автодороги, ГПБ и Омская область договорились о развитии придорожного сервиса для автомобилистов. В течение полутора лет планируется построить современные придорожные комплексы, автозаправочные станции (АЗС) и гостиницы.

— Это положительным образом скажется на транспортной и туристической инфраструктуре Западной Сибири, — отметил первый вице-президент «Газпромбанка» Павел Бруссер.

В этом году на федеральных трассах появится 93 км новой разметки «Держи дистанцию». Значительная часть работ, а именно 64 км, придется на автомагистраль М-12 «Восток».

Рената Валеева