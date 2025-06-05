В Татарстане появится 2 км новой разметки «Держи дистанцию» на М-12

Фото: Динар Фатыхов

В этом году на федеральных трассах появится 93 км новой разметки «Держи дистанцию». Значительная часть работ, а именно 64 км, придется на автомагистраль М-12 «Восток». В Татарстане уже нанесено 2 км этой разметки на данном участке, а в общей сложности планируется значительно расширить ее применение на трассе, пишет «Автодор».

Разметка, представляющая собой серию стрелок или галочек (так называемый шеврон), помогает водителям визуально определить безопасную дистанцию до впереди идущего транспорта. Это особенно актуально на скоростных участках автомагистралей. Напомним, что при скорости 110 км/ч рекомендуемая дистанция составляет 55 метров, а при 130 км/ч — 65 метров.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Помимо Татарстана, работы по нанесению разметки «Держи дистанцию» ведутся в нескольких регионах России. Так, 10 км уже нанесено в Нижегородской области, 8 км — на М-4 «Дон» в Воронежской области, 9 км — на М-4 «Дон» в Ростовской области, 3 км — на М-11 «Нева» в Московской области, 3 км — на М-11 «Нева» в Ленинградской области и 6 км — на ЦКАД.

Напомним, на 627-м км федеральной трассы М-12 «Восток» в направлении Казани произошло ДТП, полностью перекрывшее движение.



Рената Валеева