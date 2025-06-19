В Казани на Оренбургском тракте грузовик затруднил движение, разлив пиво

На Оренбургском тракте под Казанью произошел инцидент, из-за которого было затруднено движение: из грузовика вывалился груз с пивом. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ Казани.

На видео с места происшествия дорога залита пенной жидкостью и усыпана осколками от бутылок.

По данным ГИБДД, водитель грузовика «Сканиа» пояснил, что во время движения из кузова выпал груз. В результате для проезда осталась только одна полоса в каждом направлении.

— Сотрудниками Госавтоинспекции Казани оперативно, в целях обеспечения безопасности дорожного движения, предупреждения участников дорожного движения на значительном расстоянии от места происшествия выставлены конусы, а также полицейские автомобили дорожно-патрульной службы, — сообщили в ГИБДД.

На место пригнали спецтехнику, теперь движение полностью восстановлено.

На водителя грузовика составили административные протоколы за повреждение дорог и нарушение правил перевозки грузов.

Анастасия Фартыгина