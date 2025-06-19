Беленицкий продлил контракт с УНИКСом еще на один сезон
УНИКС продлил контракт с форвардом сборной России Михаилом Беленицким. Об этом сообщается на официальном сайте казанского клуба.
Контракт с Беленицким рассчитан до конца сезона-2025/26. Новый договор также предусматривает продление на год.
В прошлом сезоне Беленицкий сыграл в 48 матчах, в среднем набирая 5,5 очка, 3,8 подбора, 1,3 перехвата и 1,3 передачи, проводя в среднем 21 минуту на площадке.
По итогам чемпионата форвард вошел в тройку номинантов на звание лучшего молодого игрока Единой лиги ВТБ — 2024/25.
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