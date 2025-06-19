Набиуллина на ПМЭФ заявила о решимости Центробанка в борьбе с инфляцией

Регулятор подтвердил решимость бороться с ростом цен ради устойчивого развития экономики

Эльвира Набиуллина, председатель Центрального банка России, заявила о твердом намерении регулятора продолжать политику по снижению инфляции в стране. По ее словам, прогноз ЦБ по инфляции основан не только на экономических расчетах, но и на твердой решимости добиться поставленных целей.

— Мы будем добиваться снижения инфляции, — заверила Набиуллина на полях ПМЭФ-2025, подчеркнув системный подход регулятора к решению этой задачи и готовность последовательно реализовывать необходимые меры для достижения целевых показателей.

Глава ЦБ подчеркнула, что контроль над инфляцией критически важен для всех участников экономической системы. Для населения это означает защиту доходов от обесценивания, а для бизнеса — создание условий для устойчивого роста и развития.

Ранее «Реальное время» рассказывало, что Максим Решетников, министр экономического развития РФ, заявил о «похолодании» в экономике страны и обозначил, что Россия находится на грани перехода в рецессию.



Дмитрий Зайцев