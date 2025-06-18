Apple оштрафована еще на 6 млн рублей за отказ удалить запрещенный контент

Таганский суд Москвы наложил на компанию Apple Distribution International LTD еще один крупный штраф — 6 млн рублей. Штраф выписан по двум протоколам, составленным по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ, за отказ удалить запрещенный контент, сообщили в пресс-службе.

Заседания рассматривались в закрытом режиме. Каждый протокол влечет за собой штраф в размере 3 млн рублей. Это уже второй случай за эту неделю, когда Apple получает штраф по этой статье. В среду утром стало известно о еще одном штрафе в размере 3 млн рублей.

Реальное время / realnoevremya.ru

Всего за последние недели Таганский суд оштрафовал Apple на значительную сумму. На прошлой неделе компания была оштрафована на 6 млн рублей по двум протоколам за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, а в конце мая — на 7,5 млн рублей по трем протоколам по части 3 статьи 6.21 КоАП РФ.

Рената Валеева