Суд Москвы оштрафовал Apple на 6 млн рублей за пропаганду ЛГБТ*

Таганский районный суд Москвы вынес решение о штрафе для компании Apple на сумму 6 млн рублей за пропаганду нетрадиционных семейных ценностей. Об этом сообщает ТАСС.

Это решение стало результатом двух эпизодов, в которых Apple была признана виновной по части 3 статьи 6.21 Кодекса об административных правонарушениях.

Суд назначил штраф в размере 3 млн рублей за первый случай, а также ранее наложил аналогичный штраф в той же сумме за другое правонарушение. Все заседания проходили в закрытом режиме, и детали обвинений не были раскрыты.

Это не первое наказание для Apple: ранее компания уже была оштрафована на 7,5 млн рублей за пропаганду международного движения ЛГБТ*, которое признано экстремистским в России. В этом случае суд также назначил штраф в размере 2,5 млн рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.