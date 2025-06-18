Посольство России в Израиле организует эвакуацию маломобильных граждан

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Посольство России в Израиле объявило о возможности санитарной эвакуации для маломобильных российских граждан, испытывающих трудности с самостоятельным выездом из страны по состоянию здоровья. Как сообщается в телеграм-канале посольства, эвакуация будет осуществляться в аэропорты соседних Египта и Иордании, после чего граждане смогут самостоятельно продолжить путь в Россию.

В пресс-релизе посольства подчеркивается, что данная мера направлена на помощь тем, кто по состоянию здоровья не может самостоятельно покинуть Израиль.

Конфликт начался 13 июня с израильской операции против Ирана, целью которой, по заявлению Израиля, является ликвидация тайной иранской военно-ядерной программы. Израильские силы нанесли удары по атомным объектам, военным базам, средствам ПВО и другим стратегически важным целям. Иран отрицает наличие военной составляющей в своей ядерной программе, при этом разведывательное сообщество США, согласно информации CNN, не подтверждает стремление Ирана к созданию ядерного оружия.

Рената Валеева