В Минцифры Татарстана объяснили перебои с интернетом в республике

Накануне власти Татарстана вводили временные ограничения на работу мобильного интернета в связи с участившимися атаками вражеских беспилотников. Минцифры объяснило, что беспилотники могут управляться через мобильный интернет, и ограничения введены для снижения рисков для населения.

Ограничения вызвали трудности с использованием мобильных сервисов, о чем жители активно сообщали в соцсетях. Минцифры признало эти неудобства, заявив о работе над обеспечением минимального доступа к интернету для оплаты покупок и использования такси. Как только угроза атаки беспилотников миновала, доступ к мобильной сети восстанавливался полностью. При этом сотовая связь и Wi-Fi (включая общественные точки доступа в парках и торговых центрах) оставались доступны.

Главный вопрос, волнующий жителей: как узнать о возобновлении доступа к мобильному интернету? Минцифры рекомендует использовать мобильное приложение «МЧС России», где публикуется информация об угрозах и их отмене. Также предлагается использовать общественные Wi-Fi точки, радиус действия которых значительно меньше, чем у базовых станций мобильной связи, что делает их менее уязвимыми для атак.

Максим Кокунин / realnoevremya.ru

В ведомстве также рекомендовало гражданам и предпринимателям перейти на проводной интернет для обеспечения бесперебойной работы банковских терминалов и других сервисов. Подчеркивается, что телефонная связь, включая экстренные вызовы по номеру 112 (доступны даже без SIM-карты), работала в штатном режиме.

Рената Валеева