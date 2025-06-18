УНИКС продлил контракт с капитаном Дмитрием Кулагиным
Казанский баскетбольный клуб УНИКС продолжил сотрудничество с капитаном команды Дмитрием Кулагиным. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.
- Защитник, которому 32 года, подписал новый контракт на один сезон.
Ранее УНИКС продлил на два года контракт с главным тренером команды Велимиром Перасовичем и на один год контракт с форвардом Александром Стуленковым.
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