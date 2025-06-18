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УНИКС продлил контракт с капитаном Дмитрием Кулагиным

12:31, 18.06.2025
УНИКС продлил контракт с капитаном Дмитрием Кулагиным
Фото: Руслан Ишмухаметов

Казанский баскетбольный клуб УНИКС продолжил сотрудничество с капитаном команды Дмитрием Кулагиным. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

  • Защитник, которому 32 года, подписал новый контракт на один сезон.

Ранее УНИКС продлил на два года контракт с главным тренером команды Велимиром Перасовичем и на один год контракт с форвардом Александром Стуленковым.

Анастасия Фартыгина

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