В Зеленодольске временно приостанавливается работа СОК «Метеор»
С 24 по 29 июня в Зеленодольске спортивно-оздоровительный комплекс «Метеор» не будет работать из-за ремонта и профилактических работ, связанных с отключением горячего водоснабжения. Об этом сообщили в пресс-службе города.
Управляющие комплекса призывают жителей учитывать эту информацию и планировать свои занятия заранее.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.