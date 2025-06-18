В Зеленодольске временно приостанавливается работа СОК «Метеор»

С 24 по 29 июня в Зеленодольске спортивно-оздоровительный комплекс «Метеор» не будет работать из-за ремонта и профилактических работ, связанных с отключением горячего водоснабжения. Об этом сообщили в пресс-службе города.

Управляющие комплекса призывают жителей учитывать эту информацию и планировать свои занятия заранее.

Анастасия Фартыгина