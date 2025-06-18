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В Зеленодольске временно приостанавливается работа СОК «Метеор»

12:02, 18.06.2025
В Зеленодольске временно приостанавливается работа СОК «Метеор»
Фото: взято с сайта tatarstan.ru

С 24 по 29 июня в Зеленодольске спортивно-оздоровительный комплекс «Метеор» не будет работать из-за ремонта и профилактических работ, связанных с отключением горячего водоснабжения. Об этом сообщили в пресс-службе города.

Управляющие комплекса призывают жителей учитывать эту информацию и планировать свои занятия заранее.

Анастасия Фартыгина

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