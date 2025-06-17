«Рубин» сделал официальное заявление по срыву трансфера Даку в «Зенит»

Переход нападающего сорвался, футболист возвращается в казанский клуб

Фото: Динар Фатыхов

«Рубин» опубликовал официальное заявление по ситуации с сорванным трансфером Мирлинда Даку в «Зенит». Ранее срыв переговоров подтвердили в петербургском клубе.

Мирлинд Даку начнет подготовку к новому сезону в составе казанского «Рубина».

— По итогам переговоров ФК «Зенит» и футболиста стороны не пришли к соглашению о подписании контракта. Мирлинд Даку после дополнительных дней отпуска, которые получили все наши футболисты, выступавшие в июне за национальные сборные, присоединится к «Рубину» на летних сборах, — сообщили в «Рубине».

Реальное время / realnoevremya.ru

Сегодня председатель совета директоров «Зенита» Александр Медведев сообщил, что клуб не смог договориться с Даку по условиям контракта футболиста. По некоторым данным, питерцы предложили албанцу иные условия, чем те, которые были озвучены изначально.



Даку в прошедшем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) забил 15 голов и в гонке лучших бомбардиров турнира уступил только Манфреду Угальде из «Спартака», у которого 17 мячей.

Зульфат Шафигуллин