Казанский авиазавод планирует увеличить производство самолетов Ту-214 до 20 в год
Первый зампредседателя правительства России Денис Мантуров заявил о планах существенно нарастить производство отечественных самолетов Ту-214. Об этом пишет RT.
По его словам, к 2027—2028 годам казанский авиазавод планирует выпускать до 20 таких воздушных судов ежегодно.
Напомним, 8 января на Казанском авиационном заводе состоялся первый полет обновленной версии самолета Ту-214. Ранее председатель правительства России Михаил Мишустин заявлял о необходимости ускорения массового производства отечественных самолетов, в том числе Ту-214.
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