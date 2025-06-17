Трансфер Даку в «Зенит» сорвался из-за финансовых условий
«Зенит» готов был заплатить за футболиста около €10 млн
Переход албанского нападающего казанского «Рубина» Мирлинда Даку в петербургский «Зенит» сорвался. Об этом «Чемпионату» сообщил агент игрока Харис Факич.
— Даку не перейдет в «Зенит», трансфер сорван. Мы не согласовали финансовые условия, — заявил Факич.
Ранее это уже подтверждали в агентстве, представляющем интересы нападающего «Рубина».
27-летний Даку, выступающий за «Рубин» с 2023 года, стал одним из главных бомбардиров минувшего сезона РПЛ. Он сыграл 26 матчей в РПЛ и забил 15 мячей.
Ранее сообщалось, что «Зенит» готов был заплатить за футболиста около €10 млн, включая подъемные и агентские выплаты. Однако, несмотря на достижение предварительной договоренности между клубами, стороны не смогли договориться о личном контракте игрока.
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