Трансфер Даку в «Зенит» сорвался из-за финансовых условий

«Зенит» готов был заплатить за футболиста около €10 млн

Фото: Динар Фатыхов

Переход албанского нападающего казанского «Рубина» Мирлинда Даку в петербургский «Зенит» сорвался. Об этом «Чемпионату» сообщил агент игрока Харис Факич.

— Даку не перейдет в «Зенит», трансфер сорван. Мы не согласовали финансовые условия, — заявил Факич.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Ранее это уже подтверждали в агентстве, представляющем интересы нападающего «Рубина».



27-летний Даку, выступающий за «Рубин» с 2023 года, стал одним из главных бомбардиров минувшего сезона РПЛ. Он сыграл 26 матчей в РПЛ и забил 15 мячей.

Ранее сообщалось, что «Зенит» готов был заплатить за футболиста около €10 млн, включая подъемные и агентские выплаты. Однако, несмотря на достижение предварительной договоренности между клубами, стороны не смогли договориться о личном контракте игрока.

Рената Валеева