Агенты Даку рассказали, что мешает трансферу игрока в «Зенит»

Фото: Динар Фатыхов

В агентстве, представляющем интересы нападающего «Рубина» Мирлинда Даку рассказали, что мешает трансферу игрока в «Зенит».

— Даку действительно близок к переходу в «Зенит», но пока мы не достигли финальной договоренности — не договорились о финансовых условиях. Переговоры в финальной стадии, — заявили «Чемпионату» в агентстве футболиста.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Ранее некоторые источники сообщали о возможном срыве трансферной сделки между «Рубином» и «Зенитом» по нападающему Даку из-за проблем с условиями контракта. Трансфер оценивается в 8 млн евро для казанского клуба.



В прошлом сезоне Даку сыграл 26 матчей в РПЛ и забил 15 мячей, показав один из лучших результатов в лиге.

Зульфат Шафигуллин