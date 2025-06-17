Агенты Даку рассказали, что мешает трансферу игрока в «Зенит»
В агентстве, представляющем интересы нападающего «Рубина» Мирлинда Даку рассказали, что мешает трансферу игрока в «Зенит».
— Даку действительно близок к переходу в «Зенит», но пока мы не достигли финальной договоренности — не договорились о финансовых условиях. Переговоры в финальной стадии, — заявили «Чемпионату» в агентстве футболиста.
Ранее некоторые источники сообщали о возможном срыве трансферной сделки между «Рубином» и «Зенитом» по нападающему Даку из-за проблем с условиями контракта. Трансфер оценивается в 8 млн евро для казанского клуба.
В прошлом сезоне Даку сыграл 26 матчей в РПЛ и забил 15 мячей, показав один из лучших результатов в лиге.
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