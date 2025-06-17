КНДР направит 6 000 военных в Курскую область для восстановления и разминирования

Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу объявил о беспрецедентном решении КНДР оказать помощь в восстановлении Курской области. Об этом пишет ТАСС.

По итогам своего визита в КНДР Шойгу заявил, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын направит в Россию 1 000 саперов для разминирования и 5 000 военных строителей для восстановления инфраструктуры, разрушенной в ходе боевых действий.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Кроме того, Россия и КНДР планируют установить мемориалы в память о корейских солдатах, погибших во время освобождения Курской области.

— Главами наших государств принято решение об увековечивании подвига солдат Корейской народной армии, принимавших участие в боевых действиях. В Пхеньяне при участии российской стороны будет создан мемориальный комплекс с музеем, — добавил Шойгу.

Россия и Северная Корея ведут переговоры о расширении авиационного сообщения между странами.



Рената Валеева