Россия и КНДР обсуждают расширение авиасообщения

Фото: Максим Платонов

Россия и Северная Корея ведут переговоры о расширении авиационного сообщения между странами. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она подчеркнула, что это свидетельствует о росте взаимовыгодных связей между двумя государствами, пишет ТАСС.

Захарова подчеркнула, что обсуждение новых авиарейсов происходит на фоне возобновления прямого железнодорожного сообщения между Москвой и Пхеньяном, а также Хабаровском и Пхеньяном. Она добавила, что «все это свидетельствует об активном расширении взаимовыгодных связей между Россией и КНДР в самых различных областях».

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Также дипломат напомнила о начале строительства автомобильного моста через реку Туманную, которое стартовало 30 апреля с участием глав правительств двух стран. Захарова выразила уверенность, что новый мост, который планируется открыть во второй половине следующего года, вместе с возобновлением железнодорожного сообщения, станет основой для дальнейшего развития российско-корейских отношений.

Ранее было объявлено, что прямое железнодорожное сообщение между Москвой и Пхеньяном возобновится с 17 июня 2023 года после приостановки из-за пандемии COVID-19.

Накануне секретарь Совбеза России Сергей Шойгу выразил благодарность лидеру КНДР Ким Чен Ыну за участие корейских бойцов в освобождении Курской области.



Анастасия Фартыгина