Госдума перенесла предельный срок оплаты коммунальных услуг

Правительственный законопроект приняли во втором и третьем чтениях

Фото: Инна Серова

Депутаты Госдумы во втором и третьем чтениях приняли законопроект о переносе предельного срока оплаты за ЖКХ с 10-го на 15-е число месяца. Об этом сообщает ТАСС.

Также теперь платежный документ (в том числе и электронный) нужно представлять не позднее 5-го числа следующего месяца. До этого документы представлялись до первого числа каждого нового месяца.

Также теперь управление многоквартирных домов или товарищество собственников жилья не могут самостоятельно устанавливать другие сроки оплаты коммунальных услуг.

Ранее глава Госжилинспекции Татарстана призвал управляющие компании внимательнее и оперативнее реагировать на жалобы от граждан на качество услуг ЖКХ.

Дарья Сайфиева