Глава Госжилинспекции Татарстана: управляющие компании должны отрабатывать свои деньги

Граждане должны обращаться в УК в первую очередь, считает Александр Тыгин

Фото: Мария Зверева

Главный государственный жилищный инспектор Татарстана Александр Тыгин считает, что управляющие компании обязаны реагировать на жалобы граждан, так как услуги ЖКХ в республике стоят дорого. Об этом он сообщил на пресс-конференции.

— Я искренне верю, что управляющие компании должны отрабатывать те деньги, которые они получают. Это — немалые деньги. Давайте остановим на улице любого человека и спросим: за ЖКХ платите много или мало? Все скажут, что много, — сказал Александр Тыгин.

По словам Александра Тыгина, в прошлом году Госжилинспекция республики получила 25 тыс. обращений и жалоб от граждан. Инспекции жилищного надзора есть во всех крупных городах Татарстана, напомнил он.

Напомним, в Татарстане тарифы ЖКХ вырастут на 17,5% с 1 июля.

Дарья Сайфиева