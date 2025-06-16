Прокуратура Казани возбудила два дела из-за сброса сточных вод в озеро Средний Кабан

Фото: Динар Фатыхов

Прокуратура Приволжского района Казани завершила проверку по факту загрязнения озера Средний Кабан сточными водами в районе улицы Хади Такташа. Установлено, что сброс с характерным запахом канализации осуществлялся с участка, принадлежащего МУП «Городское благоустройство».

Как выяснилось в ходе проверки, предприятие, отвечающее за отведение поверхностных осадков, не имеет документов на использование водного объекта для сброса сточных вод и не поставило данный сброс на учет как объект негативного воздействия на окружающую среду. Об этом сообщили в прокуратуре.

В отношении должностного лица МУП «Городское благоустройство» прокуратура возбудила два дела об административных правонарушениях: по статье 7.6 КоАП РФ (использование водных ресурсов без необходимого разрешения) и статье 8.46 КоАП РФ (непредставление сведений о постановке на учет объектов негативного воздействия на окружающую среду).

Арбитражный суд Татарстана обязал компанию «Нижнекамская ТЭЦ» выплатить 3,6 млн рублей в качестве компенсации за загрязнение почвы.

Рената Валеева