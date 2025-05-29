«Нижнекамская ТЭЦ» заплатит 3,6 млн рублей за загрязнение почвы

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Арбитражный суд Татарстана обязал компанию «Нижнекамская ТЭЦ» выплатить 3,6 млн рублей в качестве компенсации за загрязнение почвы. Об этом сообщила пресс-служба Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора.

Основанием для иска стал инцидент, произошедший из-за прорыва шламопровода на территории предприятия. В результате аварии произошел разлив шламовой воды, о чем в Росприроднадзор сообщило ПАО «Нижнекамскнефтехим».

Специалисты Волжско-Камского управления Росприроднадзора оперативно провели осмотр места происшествия и отобрали пробы почвы для лабораторного анализа. Исследования показали превышение допустимых концентраций вредных веществ на загрязненной территории.

Общий ущерб, причиненный почве как природному объекту, был оценен в 3,6 млн рублей.

Суд рассмотрел материалы дела и полностью удовлетворил требования Росприроднадзора о взыскании указанной суммы с «Нижнекамской ТЭЦ».

Ранее Арский районный суд Татарстана удовлетворил иск Татарской природоохранной межрайонной прокуратуры к ООО «Арча», владеющему молочным комбинатом. Организация длительное время допускала слив неочищенных сточных вод с молочного комбината в реку Казанку.

Рената Валеева