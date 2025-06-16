МВД предупредило белорусов о новом мошенничестве под видом командировок в Россию

Фото: Динар Фатыхов

МВД предупредило граждан Белоруссии о новой мошеннической схеме, использующей приманку в виде фиктивных однодневных командировок в Россию. Об этом пишет ТАСС.

Злоумышленники распространяют предложения о «легком заработке» через соцсети и «Телеграм». Гражданам Белоруссии обещают оплатить поездку в крупные российские города: Смоленск, Москву и Санкт-Петербург, для выполнения простого задания — оформления банковской карты. В качестве обоснования указываются причины, связанные с процессингом или криптоарбитражем.

Однако, как предупреждает МВД России, на самом деле оформленная карта будет использоваться мошенниками для вывода средств, полученных преступным путем. Ответственность за незаконные операции, совершенные с использованием этой карты, будет нести непосредственно гражданин Белоруссии, ее оформивший.

Мошенники изобрели новый способ получения данных для создания дипфейков: они звонят россиянам под видом исследователей и социологов, чтобы записать голоса граждан.



Рената Валеева