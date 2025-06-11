Мошенники начали использовать соцопросы для создания дипфейков голосов

Фото: Динар Фатыхов

Злоумышленники изобрели новый способ получения данных для создания дипфейков: они звонят россиянам под видом сотрудников исследовательских и социологических организаций, чтобы записать их голос. Об этом РИА «Новости» сообщила замдиректора по продуктам VisionLabs Татьяна Дешкина.

Мошенники выманивают жертв на длительный разговор, представляясь работниками научных учреждений. Цель — получить аудиозапись голоса длительностью всего в 20 секунд, но с различной интонацией и без посторонних шумов. Чем длиннее запись, тем качественнее получится подделка, используемая для создания дипфейков. После записи мошенники искусственно добавляют шумы, имитируя плохую связь или окружающую обстановку, чтобы сделать подделку более реалистичной и обойти системы распознавания дипфейков.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Наиболее опасны комбинированные схемы, где поддельный голос сопровождается поддельным видео или изображением. Это позволяет мошенникам создавать реалистичные профили в мессенджерах и социальных сетях, отправляя жертвам видео— и голосовые дипфейки.

Для защиты от подобных атак Дешкина рекомендует использовать определители номеров, избегать предоставления личной информации по телефону и помнить, что большинство легитимных организаций не запрашивает конфиденциальные данные по телефону.

Жители Татарстана стали жертвами новой волны мошенничества. Киберпреступники, представляясь сотрудниками ФНС, обзванивают граждан и сообщают о мнимых задолженностях по налогам, требуя личные данные и доступ к государственным сервисам.

Рената Валеева