В Казани завершено 35,4% капремонта многоквартирных домов

Фото: Динар Фатыхов

В Казани продолжается капитальный ремонт многоквартирных домов. В этом году в программу включили 226 зданий, и на данный момент работы выполнены на 35,4%. Об этом сообщил председатель комитета ЖКХ исполкома Казани Ильсур Хисматуллин.

Ремонт кровли завершен на 35,4%, системы отопления — на 28,5%, а фасадов — на 32%. Замена лифтов выполнена на 44,7%, и в 26 домах эта работа уже завершена. Всего планируется заменить лифты в 141 доме.

В рамках программы капитального ремонта в 85 домах проводятся строительно-монтажные работы. Кровлю обновят в 56 домах, фасады — в 48, систему отопления — в 46, а сети водоснабжения и водоотведения — в 68.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Сезонные работы должны быть завершены до 30 августа, а остальные — до 1 ноября. В Татарстане в целом план по капитальному ремонту жилых объектов выполнен на 31%. Работы завершены в 51 доме, а в 526 продолжаются. В этом году на капитальный ремонт выделено около 11,3 миллиарда рублей.

Напомним, что на прошлой неделе в Татарстане полностью отремонтировали 51 здание. Работы развернуты во всех 42 муниципальных районах республики.



Анастасия Фартыгина