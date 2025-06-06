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В Татарстане отремонтировали 51 многоквартирный дом, работы продолжаются в 526

16:52, 06.06.2025
В Татарстане отремонтировали 51 многоквартирный дом, работы продолжаются в 526
Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане активно идет капремонт многоквартирных домов. На сегодняшний день полностью отремонтировано 51 здание, еще 526 домов находятся в процессе обновления. Работы развернуты во всех 42 муниципальных районах республики. Об этом сообщили в пресс-службе раиса республики.

  • Общая программа капремонта этого года включает 911 домов. На эти цели выделено более 11 млрд рублей.

Параллельно продолжается ремонт социальных объектов:

  • Школы и детские сады: отремонтировано 33 образовательных учреждения (52% готовности), 11 детских садов (43%).
  • Здравоохранение: обновлено 78 фельдшерско-акушерских пунктов (86% выполнения), 18 медицинских стационаров (30%).
  • Культура: 19 сельских домов культуры (72% готовности).
  • Спорт: отремонтировано 20 объектов (56% выполнения).
Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Особое внимание уделяется ремонту поликлиник — две из них уже сданы в Зеленодольском районе и Казани. Общая готовность медицинских учреждений составляет 57%. В сфере социального обслуживания населения работы выполнены на 81%. За последние две недели открыто 16 обновленных учреждений в разных районах республики.

Министр строительства Татарстана Марат Айзатуллин также сообщил о ходе голосования за общественные пространства 2026 года. Свой выбор уже сделали более 361 тыс. жителей региона. До завершения голосования осталось меньше недели.

Напомним, что программа капитального ремонта многоквартирных домов в Татарстане выполнена на 19%.

Анастасия Фартыгина

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