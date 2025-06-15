«Неудобства временные»: татарстанцы снова столкнулись с перебоями интернета из-за угрозы атаки БПЛА

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане третий день подряд вводят режим «Беспилотная опасность», что привело к масштабным сбоям в работе сотовой связи. За последний час о проблемах с мобильной и интернет-связью сообщили 297 жителей республики. Согласно данным сервиса Downdetector, перебои наблюдаются у всех операторов связи, работающих в регионе.

Жалобы поступают из различных городов Татарстана, включая Казань, Альметьевск, Набережные Челны, Нижнекамск и другие населенные пункты. Характер проблем различен: от полного отсутствия связи до затрудненного соединения и низкой скорости интернета.

скриншот с сайта downdetector.su

Власти Татарстана подтвердили, что интернет, действительно, показывает сбои, но заверили, что это временная мера.

— В связи с режимом «Беспилотная опасность», который объявили службы, могут возникнуть перебои с мобильным интернетом. Неудобства — временные. Необходимые для обеспечения безопасности. Как только режим снимут, работа мобильного интернета будет оперативно восстановлена, — сообщили в пресс-службе главы республики.



Рената Валеева