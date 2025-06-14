Артистов Большого симфонического оркестра, поехавших на гастроли в Иран, перевезли в Тегеран

Их разместили в отеле, рассказали в Министерстве культуры России

В настоящее время в Иране находятся артисты Большого симфонического оркестра имени П.И. Чайковского, приехавшие на гастроли. Их перевезли в Тегеран, они в безопасности, рассказали РИА «Новости» в Министерстве культуры России.

— Артисты Большого симфонического оркестра в безопасности, в настоящее время доставлены из Исфахана в Тегеран и размещены в отеле, — говорится в сообщении.

Как заверили в ведомстве, российские дипломаты в Иране предпринимают все необходимые меры по эвакуации. За развитием событий следит министр культуры РФ.

Напомним, сегодня из Ирана в Азербайджан перевезли две группы россиян. В ходе эвакуации Исламскую Республику покинула съемочная группа режиссера Федора Бондарчука.

В Иране в эти дни находится с рабочим визитом и делегация из столицы Татарстана. Комитет по развитию туризма Казани вместе с представителями туроператоров планировал посетить ключевые города страны — Тегеран, Шираз и Исфахан. Главный архитектор Казани Ильсияр Тухватуллина, тоже отправившаяся в Исламскую Республику, сегодня вышла на связь. «Друзья, со мной все хорошо, не переживайте. Скоро увидимся», — сообщила она.

Галия Гарифуллина