Из Ирана эвакуировали первую группу граждан России

В Азербайджан прибыли 14 человек, в том числе съемочная группа режиссера Федора Бондарчука

Из Ирана эвакуировали первую группу граждан России, сообщили РИА «Новости» в посольстве РФ в Баку. В Азербайджан через пограничный пункт «Астара» прибыли 14 человек, в том числе съемочная группа режиссера Федора Бондарчука.

— Первый автобус с гражданами России в составе 14 человек уже пересек границу Ирана с Азербайджаном и в настоящее время находится на территории Астаринского района Азербайджана, — говорится в сообщении.

По словам Бодарчука, первая группа эвакуированных россиян отправится в Москву уже в субботу, остальные — «на днях». Позже стало известно, что в составе выехавшей из Ирана группы был также актер Никита Кологривый.

По данным РИА «Новости», чуть позже эвакуировали вторую группу россиян. 56 человек из 88 прибыли из Ирана на территорию Азербайджана.



Напомним, в ночь на 13 июня Израиль развернул широкомасштабную операцию по нанесению авиаударов против Ирана под кодовым названием «Восходящий лев». Позже стороны обменялись новыми ударами по территории друг друга.

Галия Гарифуллина