С подконтрольной Украине территории вернули группу российских военных

Сейчас они находятся на территории Белоруссии и получают необходимую медицинскую и психологическую помощь

Фото: Динар Фатыхов

В рамках заключенных в Стамбуле договоренностей с подконтрольной Украине территории 14 июня вернули еще одну группу российских военных. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Взамен Украине передали группу военнопленных ВСУ. Сейчас российские бойцы находятся на территории Белоруссии и получают необходимую медицинскую и психологическую помощь.



— Все российские военнослужащие будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России, — говорится также в сообщении.

Первую группу российских военнослужащих, возрастом до 25 лет, вернули 9 июня. Также обмены состоялись 10 и 12 июня.



Галия Гарифуллина