Россия и Украина начали обмен телами погибших солдат

Россия и Украина начали процесс передачи тел погибших военных. Как сообщил помощник президента Владимир Мединский, Киев получил 1 212 тел солдат Вооруженных сил Украины, в то время как Россия вернула 27 своих павших бойцов, сообщает ТАСС.

Мединский подчеркнул: «Теперь их можно будет предать земле по-христиански. Работа продолжится все эти дни».

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Также он сообщил, что обмен тяжелоранеными пленными начнется завтра.

В Стамбуле 2 июня прошел второй раунд переговоров, где стороны договорились о передаче больных и раненых по принципу «всех на всех», а также об обмене пленными в возрасте до 25 лет. Общий объем обмена должен составить не менее 1 000 человек.

Россия планирует передать Украине более шести тысяч тел погибших солдат, при этом уже идентифицированы все личности. Однако попытка Киева сорвать договоренности привела к тому, что 6 июня Россия начала передачу тел, но украинская сторона не явилась к месту обмена и контакт не был установлен.